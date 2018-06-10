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    Самый дорогой игрок в истории «Шахтера» покинул клуб. Он может перейти в «Челси» или «Атлетико»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что полузащитник Бернард покинул команду в связи с окончанием контракта. Бразилец – самое дорогое приобретение дончан. Он был куплен у «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро в 2013 году.

    Футболист в составе украинской команды трижды выиграл чемпионат страны, один раз – Кубок Украины.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Бернард может перейти в «Челси» или «Атлетико».

    Источник: ФК «Шахтер»

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    10.06.2018 08:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 13 июня 2018, 13:08

      Сначала Срна, теперь Бернард. Всё пошло по /7 u 3 g e. Бегут футболисты из бандерштадта. Не хотят чубатые платить! Щэневмэрлики, придётся вам растить своих юных дарований.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 11:52

      странно что умудрились бесплатно отпустить игрока который обошелся в 25 миллионов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 09:42

      С чем останется Шахтер после этих продаж?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 10 июня 2018, 09:59

      Продали одного Фреда, Бернард и Феррейра уходят свободными. Выкупили трансфер Кайоде у" Мансити" и подписали с ним контракт. Прикупили 19-летнего пацанчика в Бразилии. Скауты и селекционеры работают и нароют молодых, перспективных и талантливых.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июня 2018, 08:55

      Он объяснил по какой причине не продлил контракт с " Шахтёром" и почему уходит. Если украинские футболисты покидают свой чемпионат, то "леги" тем более. Уходя свободным агентом он рассчитывает на хорошие подъёмные и такую же "личку". Но "Челси" и "Атлетико" никогда им не интересовались. Клубы Турции и Италии, но из-за его повышенного финансового аппетита никто с ним контракт не стал подписывать. Где-нибудь этот малыш и объявится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 июня 2018, 08:18

      Удачи и успехов парню! Видимо, Атлетико выберет ради ЛЧ. Если Роман деньгами не сманит...

      1
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