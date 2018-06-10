Сначала Срна, теперь Бернард. Всё пошло по /7 u 3 g e. Бегут футболисты из бандерштадта. Не хотят чубатые платить! Щэневмэрлики, придётся вам растить своих юных дарований.
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что полузащитник Бернард покинул команду в связи с окончанием контракта. Бразилец – самое дорогое приобретение дончан. Он был куплен у «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро в 2013 году.
Футболист в составе украинской команды трижды выиграл чемпионат страны, один раз – Кубок Украины.
Ранее «Бомбардир» писал, что Бернард может перейти в «Челси» или «Атлетико».