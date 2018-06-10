Самый дорогой игрок в истории «Шахтера» покинул клуб. Он может перейти в «Челси» или «Атлетико»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что полузащитник Бернард покинул команду в связи с окончанием контракта. Бразилец – самое дорогое приобретение дончан. Он был куплен у «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро в 2013 году.

Футболист в составе украинской команды трижды выиграл чемпионат страны, один раз – Кубок Украины.

Ранее «Бомбардир» писал, что Бернард может перейти в «Челси» или «Атлетико».