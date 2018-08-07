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    «Эвертон» предложил Бернарду контракт на 4 года с зарплатой 6 миллионов

    В ближайшее время «Эвертон» подпишет контракт с бывшим полузащитником «Шахтера» Бернардом.

    Соглашение между сторонами рассчитано на 4 года. Зарплата 25-летнего бразильца в английском клубе составит 6 миллионов евро в год.

    Ранее сообщалось, что Бернард близок к переходу в «Милан», где ему предлагалось 3,5 миллиона евро в год.

    В ближайшие дни футболист прибудет в Ливерпуль. Он пройдет медицинский осмотр, по результатам которого будут подписаны все необходимые бумаги.

    Источник: Globo

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    07.08.2018 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 09:59

      Выбирал, выбирал где больше дадут "личку" и похоже наконец нашёл такой клуб.

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