«Эвертон» предложил Бернарду контракт на 4 года с зарплатой 6 миллионов

В ближайшее время «Эвертон» подпишет контракт с бывшим полузащитником «Шахтера» Бернардом.

Соглашение между сторонами рассчитано на 4 года. Зарплата 25-летнего бразильца в английском клубе составит 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Бернард близок к переходу в «Милан», где ему предлагалось 3,5 миллиона евро в год.

В ближайшие дни футболист прибудет в Ливерпуль. Он пройдет медицинский осмотр, по результатам которого будут подписаны все необходимые бумаги.