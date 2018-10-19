Бернард – лидер сезона АПЛ по созданным голевым моментам за матч

Полузащитник «Эвертона» Бернард в текущем сезоне является лучшим футболистом по количеству созданных голевых моментов за матч с игры (без учета стандартных положений).

За 90 минут бразилец в среднем создает 3,9 голевых моментов для своих партнеров по команде. На втором месте идет полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре (3,7), замыкает тройку хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва (3,5).

В текущем сезоне Бернард провел пять матчей в АПЛ, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.