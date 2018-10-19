Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бернард – лидер сезона АПЛ по созданным голевым моментам за матч

    Полузащитник «Эвертона» Бернард в текущем сезоне является лучшим футболистом по количеству созданных голевых моментов за матч с игры (без учета стандартных положений).

    За 90 минут бразилец в среднем создает 3,9 голевых моментов для своих партнеров по команде. На втором месте идет полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре (3,7), замыкает тройку хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва (3,5).

    В текущем сезоне Бернард провел пять матчей в АПЛ, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2018 08:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      санкус 19 октября 2018, 11:26

      Бомбардир - а кто такой Бернард ? если вы откроете состав Эвертона на вашем сайте, то вы его там не найдете !!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11