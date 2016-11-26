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Алексей Домшинский
Статистика
Алексей Домшинский - статистика
Завершил карьеру
9 января 1990 (36)
#90 | Нападающий
185 см | 78 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
21
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тосно
5 : 2
26.11.2016
Сокол
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сокол
0 : 4
19.11.2016
Спартак-2
61' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
13.11.2016
Сокол
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сокол
0 : 0
05.11.2016
Волгарь
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сокол
1 : 0
30.10.2016
Балтика
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1 : 1
22.10.2016
Сокол
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сокол
0 : 3
15.10.2016
Енисей
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тюмень
1 : 1
08.10.2016
Сокол
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
75' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
10.09.2016
Сокол
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Мордовия
0 : 0
03.09.2016
Сокол
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сокол
1 : 1
28.08.2016
Cибирь
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
0 : 0
21.08.2016
Сокол
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сокол
2 : 3
17.08.2016
СКА-Хабаровск
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
0 : 0
13.08.2016
Сокол
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сокол
1 : 2
06.08.2016
Тосно
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-2
3 : 2
01.08.2016
Сокол
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
1 : 0
27.07.2016
Луч
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
23.07.2016
Сокол
60' - 90'
63'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Волгарь
2 : 1
16.07.2016
Сокол
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1 : 1
11.07.2016
Сокол
68' - 90'
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