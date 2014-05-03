Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бенедикт Саллер - статистика

Завершил карьеру
22 сентября 1992 (34), Мюнхен
#5 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Майнц
15
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
3 : 1
03.05.2014
Майнц
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
2 : 0
26.04.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
4 : 2
19.04.2014
Майнц
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
3 : 0
12.04.2014
Вердер
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 1
25.03.2014
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 2
22.03.2014
Бавария
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
2 : 4
15.03.2014
Майнц
59' - 90'
73'
72'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
1 : 1
09.03.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
0 : 1
01.03.2014
Майнц
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0 : 0
21.02.2014
Майнц
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2 : 0
14.02.2014
Ганновер-96
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
3 : 0
08.02.2014
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
2 : 0
01.02.2014
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 2
25.01.2014
Майнц
83' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
2 : 3
21.12.2013
Майнц
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
0 : 0
14.12.2013
Боруссия М
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
1 : 1
06.12.2013
Майнц
60' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1 : 3
30.11.2013
Боруссия Д
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
2 : 3
24.11.2013
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
1 : 0
10.11.2013
Айнтрахт
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
4 : 1
19.10.2013
Майнц
79' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+