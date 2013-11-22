Михаил Бабичев - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Бабичев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|76
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Бабичев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|187
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|25
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2014
|73' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2014
|84' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|05.04.2014
|88' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2014
|68' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|84'
|22.03.2014
|72' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2014
|67' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|08.03.2014
|69' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|06.12.2013
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|01.12.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|6:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.11.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|09.11.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.11.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|26.10.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.10.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|28.09.2013
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|21.09.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|14.09.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|31.08.2013
|1' -69'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|58'
|17.08.2013
|88' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|03.08.2013
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.07.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|20.07.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.07.2013
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)