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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Спартак М (мол) - Рубин (мол): обзор матча 17 августа 2013
Спартак М (мол)
17.08.2013, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 3
Завершен
Рубин (мол)
25'
В. Пантелеев
2'
С. Азмун
45'
С. Азмун
81'
А. Сикоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
А. Лисинков
90'
+3
90'
+1
Замена
Е. Щетинин
️️️️
Е. Черемисин
88'
Замена
М. Бабичев
️️️️
А. Сикоев
81'
ГОЛ! 1:3!
А. Сикоев
79'
Желтая карточка
Д. Бойко
Замена
В. Кормишин
️️️️
Д. Буранов
78'
Желтая карточка
А. Гулиев
77'
65'
Желтая карточка
А. Пащенко
65'
Замена
Г. Сергеев
️️️️
Н. Лобанов
46'
Замена
Н. Качарава
️️️️
С. Азмун
46'
Замена
Д. Бойко
️️️️
С. Кверквелия
Замена
В. Бабаев
️️️️
С. Джамилов
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
С. Азмун
ГОЛ! 1:1!
В. Пантелеев
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
88
Данила Буранов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
95
Нозим Бабаджанов
АП
25
Константин Васильев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
19
Антон Федотов
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
76
Павел Глоба
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Александр Юшин
ПВ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
38
Герман Сергеев
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
4-3-2-1
1
Митрюшкин
79
Гречкин
44
Лисинков
96
Лихачев
40
Винниченко
88
Буранов
83
Пантелеев
99
Гулиев
7
Джамилов
7
Бакаев
10
Федчук
2-3-2-3
0
Черемисин
30
Хабибуллин
4
Кверквелия
57
Лобанов
32
Савельев
26
Пащенко
10
Джалилов
95
Бабаджанов
70
Сикоев
20
Азмун
25
Васильев
7
Джамилов
11
Бабаев
11
Бабаев
7
Джамилов
88
Буранов
97
Кормишин
97
Кормишин
88
Буранов
70
Сикоев
6
Бабичев
6
Бабичев
70
Сикоев
57
Лобанов
38
Сергеев
38
Сергеев
57
Лобанов
4
Кверквелия
42
Бойко
42
Бойко
4
Кверквелия
0
Черемисин
70
Щетинин
70
Щетинин
0
Черемисин
20
Азмун
15
Качарава
15
Качарава
20
Азмун
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Рубин (мол)
19
Антон Федотов
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
7
Александр Юшин
ПВ
76
Павел Глоба
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
1
Илья Сухорученко
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
19
Антон Федотов
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
7
Александр Юшин
ПВ
76
Павел Глоба
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
1
Илья Сухорученко
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Спартак М (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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