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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Рубин (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 03 августа 2013
Рубин (мол)
03.08.2013, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
26'
С. Азмун
68'
Н. Качарава
13'
К. Базелюк
76'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
87'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
Г. Сергеев
️️️️
Н. Злобин
84'
76'
ГОЛ! 2:2!
К. Базелюк
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Сикоев
68'
ГОЛ! 2:1!
Н. Качарава
68'
Желтая карточка
А. Сикоев
66'
Замена
К. Васильев
️️️️
Н. Бабаджанов
60'
56'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
С. Георгиевский
54'
Желтая карточка
П. Котов
Замена
Н. Качарава
️️️️
С. Нурмурадов
52'
Замена
Н. Злобин
️️️️
С. Азмун
46'
Замена
М. Бабичев
️️️️
С. Кверквелия
46'
Желтая карточка
С. Нурмурадов
34'
28'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
С. Середин
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Базелюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Алексей Пащенко
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
30
Игорь Рогачевский
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
3-3-1-3
0
Черемисин
3
Набиуллин
4
Кверквелия
30
Хабибуллин
26
Пащенко
32
Савельев
57
Лобанов
95
Бабаджанов
70
Сикоев
20
Азмун
41
Нурмурадов
4-1-2-3
71
Ревякин
15
Караваев
25
Масютин
20
Полюткин
17
Котов
40
Бавин
13
Георгиевский
22
Ефремов
10
Амбарцумян
10
Базелюк
17
Середин
70
Сикоев
30
Рогачевский
30
Рогачевский
70
Сикоев
95
Бабаджанов
25
Васильев
25
Васильев
95
Бабаджанов
20
Азмун
44
Злобин
44
Злобин
20
Азмун
Злобин
38
Сергеев
38
Сергеев
Злобин
4
Кверквелия
6
Бабичев
6
Бабичев
4
Кверквелия
41
Нурмурадов
15
Качарава
15
Качарава
41
Нурмурадов
13
Георгиевский
31
Литвинов
31
Литвинов
13
Георгиевский
22
Ефремов
23
Чернов
23
Чернов
22
Ефремов
17
Середин
24
Мартусевич
24
Мартусевич
17
Середин
Остались в запасе
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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