|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|16
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2015
|1' -66'
|Уфа (мол) (Уфа)
|3:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|66'
|09.05.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.05.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.04.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|44'
|11.04.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|07.04.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|04.04.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.03.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|80'
|06.03.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|06.12.2014
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.12.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|84'
|29.11.2014
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|33'
|21.11.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:4
|Академия Кубань (Краснодар)
|07.11.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.10.2014
|1' -61'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|17.10.2014
|1' -44'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.09.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.09.2014
|1' -71'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.09.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|22.08.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.08.2014
|90' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|12.08.2014
|83' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|01.08.2014
|78' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)