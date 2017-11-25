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Юрий Шафинский
Статистика
Юрий Шафинский - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1994 (32)
#16 | Вратарь
190 см | 82 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
13
-21
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2 : 0
25.11.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
3 : 1
18.11.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Авангард
3 : 3
12.11.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1 : 0
08.11.2017
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нижний Новгород
0 : 0
04.11.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0 : 0
29.10.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ротор
2 : 0
21.10.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 0
14.10.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Зенит-2
2 : 0
07.10.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
1 : 1
30.09.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2 : 1
24.09.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
1 : 2
16.09.2017
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
3 : 1
10.09.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Томь
0 : 0
06.09.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Cибирь
1 : 0
02.09.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
0 : 0
27.08.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
2 : 0
19.08.2017
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
1 : 3
13.08.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
2 : 1
09.08.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
22.07.2017
Нижний Новгород
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Луч
3 : 0
15.07.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Томь
1 : 4
08.07.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
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