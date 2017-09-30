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    Юрий Шафинский - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Юрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Шафинский
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 мая 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 13 -21 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:0 Томь (Томск)
    18.11.2017 Был в запасе Химки (Химки) 3:1 Томь (Томск)
    12.11.2017 Был в запасе Авангард (Курск) 3:3 Томь (Томск)
    08.11.2017 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    04.11.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Томь (Томск)
    29.10.2017 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Луч (Владивосток)
    21.10.2017 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Томь (Томск)
    14.10.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Факел (Воронеж)
    07.10.2017 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (Томск)
    30.09.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.09.2017 1' -90' Балтика (Калининград) 2:1 Томь (Томск)
    16.09.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    10.09.2017 1' -90' Тамбов (Тамбов) 3:1 Томь (Томск)
    06.09.2017 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    02.09.2017 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Томь (Томск)
    27.08.2017 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    19.08.2017 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:0 Томь (Томск)
    13.08.2017 Был в запасе Томь (Томск) 1:3 Шинник (Ярославль)
    09.08.2017 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    22.07.2017 1' -55' Томь (Томск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.07.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 3:0 Томь (Томск)
    08.07.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:4 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
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