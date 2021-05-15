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Сергей Каретник
Статистика
Сергей Каретник - статистика
Завершил карьеру
14 февраля 1995 (31)
#31 | Полузащитник
191 см | 80 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
11
1
0
4
0
Шинник
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0 : 1
15.05.2021
Шинник
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4 : 2
08.05.2021
Шинник
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0 : 2
02.05.2021
Факел
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1 : 1
28.04.2021
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2 : 2
24.04.2021
Крылья Советов
1' - 80'
23'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0 : 1
11.04.2021
Алания
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1 : 1
07.04.2021
Шинник
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0 : 1
03.04.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо Бр
1 : 0
29.11.2020
Томь
1' - 90'
9'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2020
Динамо Бр
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо Бр
2 : 5
07.11.2020
СКА-Хабаровск
1' - 81'
23'
14'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо Бр
1 : 3
28.10.2020
Балтика
1' - 46'
11'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
17.10.2020
Акрон
1' - 54'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3 : 0
13.10.2020
Динамо Бр
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо Бр
2 : 0
09.10.2020
Шинник
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0 : 0
04.10.2020
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Динамо Бр
0 : 1
27.09.2020
Волгарь
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7 : 0
23.09.2020
Динамо Бр
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Динамо Бр
1 : 0
19.09.2020
Текстильщик
1' - 90'
13'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
30.08.2020
Иртыш
1' - 62'
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