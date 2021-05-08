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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Шинник
Спартак-2 - Шинник: обзор матча 08 мая 2021
Спартак-2
08.05.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
4 : 2
Завершен
Шинник
31'
С. Оганесян
32'
П. Роша
64'
М. Игнатов
89'
С. Оганесян
34'
А. Носов
59'
А. Щадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Шинник
ГОЛ! 4:2!
С. Оганесян
89'
82'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
С. Каретник
76'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Самсонов
74'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
А. Носов
67'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
А. Щадин
Замена
А. Ташаев
️️️️
Н. Бакалюк
65'
ГОЛ! 3:2!
М. Игнатов
64'
59'
ГОЛ! 2:2!
А. Щадин
Желтая карточка
Д. Денисов
58'
34'
ГОЛ! 2:1!
А. Носов
ГОЛ! 2:0!
П. Роша
Пас отдал
С. Оганесян
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Оганесян
31'
26'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Н. Бакалюк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
24
Илья Азявин
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
92
Артем Щадин
АП
31
Сергей Каретник
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
3
Петрунин
35
Миронов
97
Денисов
6
Сунгатулин
22
Бакалюк
32
Роша
8
Игнатов
9
Оганесян
21
Мельников
1-4-3-2
13
Матюша
76
Стешин
31
Каретник
8
Самсонов
5
Зинков
15
Самойлов
27
Бетюжнов
92
Щадин
24
Азявин
11
Носов
81
Низамутдинов
22
Бакалюк
88
Ташаев
88
Ташаев
22
Бакалюк
31
Каретник
89
Дорофеев
89
Дорофеев
31
Каретник
92
Щадин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
92
Щадин
11
Носов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Носов
8
Самсонов
7
Маляров
7
Маляров
8
Самсонов
Остались в запасе
Спартак-2
Шинник
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Спартак-2 - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
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