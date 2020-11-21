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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Динамо Бр
Нижний Новгород - Динамо Бр: обзор матча 21 ноября 2020
Нижний Новгород
21.11.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Бр
19'
Т. Сулейманов
47'
М. Султонов
75'
А. Сапета (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Динамо Бр
Желтая карточка
К. Маляров
90'
+1
78'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Мараев
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Сапета
78'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Сапета
75'
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Горбунов
75'
74'
Замена
В. Дрогунов
️️️️
А. Укомский
65'
Желтая карточка
А. Укомский
65'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
С. Каретник
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Шарипов
65'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
Т. Сулейманов
65'
Желтая карточка
И. Темников
54'
50'
Желтая карточка
А. Валикаев
ГОЛ! 2:0!
М. Султонов
47'
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Попов
46'
46'
Замена
П. Баранов
️️️️
Д. Пикатов
Желтая карточка
А. Сапета
45'
41'
Желтая карточка
Д. Пикатов
ГОЛ! 1:0!
Т. Сулейманов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Николай Мараев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
4
Павел Баранов
ЦП
9
Даниил Агуреев
ПВ
4-3-2-1
81
Смирнов
7
Маляров
5
Шумских
24
Гоцук
11
Темников
73
Шарипов
78
Калинский
41
Сапета
17
Горбунов
18
Попов
99
Сулейманов
3-1-2-3-1
96
Кузнецов
29
Хайманов
12
Сапаев
23
Васильев
21
Крючков
31
Каретник
5
Валикаев
20
Пикатов
10
Мараев
10
Першин
11
Укомский
73
Шарипов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
73
Шарипов
18
Попов
28
Султонов
28
Султонов
18
Попов
99
Сулейманов
22
Каккоев
22
Каккоев
99
Сулейманов
41
Сапета
77
Гащенков
77
Гащенков
41
Сапета
17
Горбунов
16
Ставпец
16
Ставпец
17
Горбунов
20
Пикатов
4
Баранов
4
Баранов
20
Пикатов
10
Мараев
14
Сорокин
14
Сорокин
10
Мараев
31
Каретник
9
Агуреев
9
Агуреев
31
Каретник
11
Укомский
10
Дрогунов
10
Дрогунов
11
Укомский
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо Бр
57
Артем Галаджан
ЦФ
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
3
Данил Луппа
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЦП
Остались в запасе
3
Данил Луппа
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо Бр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
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