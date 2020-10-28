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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Балтика
Динамо Бр - Балтика: обзор матча 28 октября 2020
Динамо Бр
28.10.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 3
Завершен
Балтика
90'
М. Васильев
5'
А. Мещанинов
36'
С. Джамилов
49'
А. Дудиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Балтика
ГОЛ! 1:3!
М. Васильев
90'
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Сапаев
77'
76'
Замена
Д. Федоренко
️️️️
М. Маркин
71'
Замена
В. Лазарев
️️️️
А. Дудиев
67'
Замена
К. Ковалев
️️️️
В. Жиронкин
61'
Замена
И. Альшин
️️️️
С. Джамилов
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Н. Мараев
59'
Замена
П. Баранов
️️️️
Ю. Першин
59'
Желтая карточка
М. Васильев
57'
49'
ГОЛ! 0:3!
А. Дудиев
Замена
В. Дрогунов
️️️️
С. Каретник
46'
Замена
А. Укомский
️️️️
В. Сорокин
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
С. Джамилов
Желтая карточка
С. Каретник
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Мещанинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Николай Мараев
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Динамо Бр
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
4
Павел Баранов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
21
Александр Циберкин
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
20
Константин Ковалев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
14
Денис Федоренко
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
3-3-1-2-1
96
Кузнецов
3
Луппа
14
Сорокин
23
Васильев
12
Сапаев
21
Крючков
5
Никитин
31
Каретник
10
Першин
10
Мараев
45
Вотинов
3-3-1-1-2
1
Латышонок
26
Мещанинов
3
Плопа
20
Юрганов
8
Дудиев
18
Кашчелан
17
Макарчук
8
Шаваев
7
Джамилов
93
Маркин
7
Жиронкин
14
Сорокин
11
Укомский
11
Укомский
14
Сорокин
31
Каретник
10
Дрогунов
10
Дрогунов
31
Каретник
10
Мараев
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Мараев
10
Першин
4
Баранов
4
Баранов
10
Першин
12
Сапаев
5
Валикаев
5
Валикаев
12
Сапаев
8
Дудиев
77
Лазарев
77
Лазарев
8
Дудиев
7
Жиронкин
20
Ковалев
20
Ковалев
7
Жиронкин
7
Джамилов
10
Альшин
10
Альшин
7
Джамилов
93
Маркин
14
Федоренко
14
Федоренко
93
Маркин
Остались в запасе
Динамо Бр
Балтика
21
Александр Циберкин
ЦФ
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
39
Максим Бориско
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
21
Александр Циберкин
ЦФ
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Динамо Бр - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
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