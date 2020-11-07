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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - СКА-Хабаровск
Динамо Бр - СКА-Хабаровск: обзор матча 07 ноября 2020
Динамо Бр
07.11.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 5
Завершен
СКА-Хабаровск
9'
Н. Мараев
23'
С. Каретник
21'
К. Базелюк
47'
К. Базелюк
49'
И. Квеквескири
56'
В. Брагин
64'
К. Базелюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - СКА-Хабаровск
90'
+3
Замена
М. Эльмурзаев
️️️️
Р. Гаджимурадов
86'
Желтая карточка
Г. Грачев
Замена
В. Сорокин
️️️️
С. Каретник
81'
79'
Замена
В. Горулев
️️️️
К. Базелюк
75'
Замена
Е. Оанча
️️️️
А. Батютин
Замена
А. Шебанов
️️️️
В. Дрогунов
73'
69'
Замена
А. Кенесов
️️️️
В. Илик
69'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
В. Брагин
64'
ГОЛ с пенальти! 2:5!
К. Базелюк
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Ю. Першин
61'
59'
Желтая карточка
В. Брагин
56'
ГОЛ! 2:4!
В. Брагин
Замена
А. Укомский
️️️️
Н. Мараев
55'
Замена
П. Баранов
️️️️
Д. Агуреев
54'
49'
ГОЛ! 2:3!
И. Квеквескири
47'
ГОЛ! 2:2!
К. Базелюк
Желтая карточка
М. Вотинов
45'
Желтая карточка
А. Сапаев
35'
Желтая карточка
Д. Агуреев
29'
ГОЛ! 2:1!
С. Каретник
23'
21'
ГОЛ! 1:1!
К. Базелюк
Желтая карточка
С. Каретник
14'
14'
Желтая карточка
Г. Труфанов
12'
Желтая карточка
И. Квеквескири
ГОЛ! 1:0!
Н. Мараев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
5
Артур Валикаев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Даниил Агуреев
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Динамо Бр
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
21
Александр Циберкин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
32
Евгений Оанча
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
4-2-3-1
96
Кузнецов
10
Дрогунов
12
Сапаев
23
Васильев
5
Никитин
5
Валикаев
31
Каретник
10
Першин
9
Агуреев
10
Мараев
45
Вотинов
4-1-1-2-2
96
Обухов
51
Грачев
22
Труфанов
91
Суслов
53
Илик
33
Квеквескири
24
Мартусевич
10
Гаджимурадов
72
Батютин
10
Базелюк
11
Брагин
10
Мараев
11
Укомский
11
Укомский
10
Мараев
31
Каретник
14
Сорокин
14
Сорокин
31
Каретник
10
Першин
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Першин
9
Агуреев
4
Баранов
4
Баранов
9
Агуреев
10
Дрогунов
7
Шебанов
7
Шебанов
10
Дрогунов
10
Гаджимурадов
5
Эльмурзаев
5
Эльмурзаев
10
Гаджимурадов
10
Базелюк
8
Горулев
8
Горулев
10
Базелюк
53
Илик
80
Кенесов
80
Кенесов
53
Илик
72
Батютин
32
Оанча
32
Оанча
72
Батютин
11
Брагин
27
Мануйлов
27
Мануйлов
11
Брагин
Остались в запасе
Динамо Бр
СКА-Хабаровск
15
Александр Новиков
ЛВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
15
Александр Новиков
ЛВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Динамо Бр - СКА-Хабаровск
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
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3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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