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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Динамо Бр
Крылья Советов - Динамо Бр: обзор матча 23 сентября 2020
Крылья Советов
23.09.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
7 : 0
Завершен
Динамо Бр
1'
Р. Ежов
15'
В. Сарвели
28'
И. Сергеев
35'
И. Сергеев
48'
И. Сергеев
76'
М. Витюгов
81'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо Бр
89'
Желтая карточка
В. Сорокин
ГОЛ! 7:0!
Е. Голенков
81'
ГОЛ! 6:0!
М. Витюгов
76'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
В. Сарвели
66'
61'
Замена
А. Новиков
️️️️
Н. Мараев
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Р. Ежов
57'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Р. Гынсарь
51'
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Сергеев
50'
ГОЛ! 5:0!
И. Сергеев
48'
46'
Замена
А. Циберкин
️️️️
А. Шебанов
46'
Замена
А. Пазин
️️️️
С. Каретник
45'
Желтая карточка
А. Шебанов
ГОЛ! 4:0!
И. Сергеев
35'
34'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Г. Чиркин
ГОЛ! 3:0!
И. Сергеев
28'
Замена
С. Божин
️️️️
Н. Чернов
18'
ГОЛ! 2:0!
В. Сарвели
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ежов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
9
Даниил Агуреев
ПВ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
21
Александр Циберкин
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Фролов
4
Горшков
3
Солдатенков
23
Чернов
2
Зеффан
8
Гацкан
10
Гынсарь
77
Зиньковский
29
Ежов
9
Сарвели
33
Сергеев
2-1-3-3
96
Кузнецов
3
Луппа
10
Дрогунов
21
Крючков
31
Каретник
8
Чиркин
4
Баранов
9
Агуреев
10
Мараев
20
Пикатов
9
Сарвели
10
Цыпченко
10
Цыпченко
9
Сарвели
10
Гынсарь
8
Витюгов
8
Витюгов
10
Гынсарь
33
Сергеев
69
Голенков
69
Голенков
33
Сергеев
29
Ежов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
29
Ежов
23
Чернов
47
Божин
47
Божин
23
Чернов
10
Мараев
15
Новиков
15
Новиков
10
Мараев
8
Чиркин
14
Сорокин
14
Сорокин
8
Чиркин
7
Шебанов
21
Циберкин
21
Циберкин
7
Шебанов
31
Каретник
11
Пазин
11
Пазин
31
Каретник
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Бр
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
8
Денис Якуба
ОП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Бр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
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