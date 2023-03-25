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Олег Данченко
Новости
Олег Данченко - новости
Завершил карьеру
1 августа 1994 (32)
#94 | Защитник
178 см | 64 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
«Откачали с третьей попытки»: Яровинский рассказал о клинической смерти экс-защитника «Рубина»
2023.03.25 14:02
У экс-игрока «Рубина» Данченко остановилось сердце на тренировке. Его спасли
2023.02.14 10:39
3
Видео
Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД
2022.01.14 22:21
4
Sport24: «Уфа» отказалась от возвращения Данченко из АЕКа
2021.09.02 20:33
1
Фото
Данченко перешел из «Рубина» в АЕК
2021.01.31 13:33
4
Фанаты признали Данченко лучшим защитником «Уфы» в первой части сезона. Украинец принадлежит «Рубину»
2021.01.02 19:18
Фото
Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.11.30 21:31
4
Плиев, Данченко, Андрич попали в старт «Уфы» на матч с «Уралом»; Помазун, Золотов, Погребняк сыграют у гостей
2020.11.01 11:10
Аликин, Данченко, Жамалетдинов – в старте «Уфы» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустил Хашимото, Зайнутдинова, Ионова
2020.08.23 15:36
1
Евсеев выпустил на игру со «Спартаком» Беленова, Данченко, Жамалетдинова; Маслов, Умяров, Понсе выйдут у москвичей
2020.08.19 15:01
2
Фото
Защитник Данченко перешел из «Рубина» в «Уфу»
2020.08.15 20:06
1
«Уфа» близка к подписанию защитника «Рубина» Данченко
2020.08.13 22:00
«Рубин» собирается продать Данченко. Им интересуются «Динамо» и еще три клуба
2020.08.01 11:01
Защитник «Рубина» Данченко получил травму
2020.06.20 14:33
Фото
Игроки «Рубина» лидируют в сезоне РПЛ по проценту успешных обводок
2019.12.14 13:10
4
Фото
Украинец Данченко перешел из «Шахтера» в «Рубин»
2019.06.15 17:45
8
Защитник «Шахтера»: «РПЛ в три раза сильнее чемпионата Украины»
2019.04.18 12:21
7
Данченко: «Считаю, футбол не связан с политикой. Я приехал в Россию играть и получать удовольствие»
2019.02.05 18:59
3
Видео
«Енисей» арендовал защитника «Шахтера» Данченко
2019.02.01 08:52
9
Будковский, Лория и Данченко покинули «Анжи»
2018.06.01 08:58
4
Фото
Данченко присоединился к «Анжи» после медобследования
2018.02.08 11:41
Рекордная серия Лунева в РФПЛ составила 609 минут без пропущенных голов
2017.10.01 20:02
2
Данченко: «В России сильный чемпионат, хорошие условия»
2017.07.15 09:44
1
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Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
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