Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    «Рубин» собирается продать Данченко. Им интересуются «Динамо» и еще три клуба

    Защитник «Рубина» Олег Данченко с высокой долей вероятности сменит команду этим летом.

    По информации «Бизнес Online», казанцы вынуждены продать одного из легионеров, чтобы соответствовать новому лимиту, и выбор пал на украинского фулбека.

    На 26-летнего футболиста претендуют московское «Динамо» и еще три клуба, два из которых европейские.

    • Данченко перешел в «Рубин» прошлым летом из «Шахтера» на правах свободного агента.
    • В минувшем сезоне игрок сделал два ассиста в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78255
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru