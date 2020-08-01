«Рубин» собирается продать Данченко. Им интересуются «Динамо» и еще три клуба

Защитник «Рубина» Олег Данченко с высокой долей вероятности сменит команду этим летом.

По информации «Бизнес Online», казанцы вынуждены продать одного из легионеров, чтобы соответствовать новому лимиту, и выбор пал на украинского фулбека.

На 26-летнего футболиста претендуют московское «Динамо» и еще три клуба, два из которых европейские.