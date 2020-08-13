«Уфа» близка к подписанию защитника «Рубина» Данченко

Защитник «Рубина» Олег Данченко, скорее всего, продолжит карьеру в «Уфе».
По информации «Чемпионата», 26-летний футболист близок к переходу в башкирский клуб на правах аренды.
Ранее сообщалось, что «Рубин» готов отпустить украинца в другую команду, чтобы соответствовать новому лимиту на легионеров.
- Данченко перешел в «Рубин» прошлым летом из «Шахтера» на правах свободного агента.
- В минувшем сезоне игрок сделал два ассиста в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»