«Уфа» близка к подписанию защитника «Рубина» Данченко

Защитник «Рубина» Олег Данченко, скорее всего, продолжит карьеру в «Уфе».

По информации «Чемпионата», 26-летний футболист близок к переходу в башкирский клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов отпустить украинца в другую команду, чтобы соответствовать новому лимиту на легионеров.