Защитник «Шахтера»: «РПЛ в три раза сильнее чемпионата Украины»

Защитник «Енисея» Олег Данченко сравнил уровень РПЛ и украинской Премьер-лиги.

24-летний футболист выступает за красноярцев в аренде, права на него принадлежат донецкому «Шахтеру».

«Украинский футбол, мне кажется, более спокойный что ли. За последние годы уровень чемпионата упал, все держится, можно сказать, на двух командах – киевском «Динамо» и «Шахтере». Российский же – намного сильнее, считаю, даже раза в три. Это касается футболистов, инфраструктуры, финансовых возможностей.

Думаю, украинскому чемпионату стоит стремиться как раз к этому и выходить на более высокий уровень. Но в то же время, если сравнивать, например, два украинских топ-клуба и первые пять российских команд, то «Шахтер» смело бы мог бороться за чемпионство, а «Динамо» – за призы. Уверенно не могу сказать, что «Шахтер» здесь мог бы легко стать чемпионом», – сказал Данченко.