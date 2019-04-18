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    Защитник «Шахтера»: «РПЛ в три раза сильнее чемпионата Украины»

    Защитник «Енисея» Олег Данченко сравнил уровень РПЛ и украинской Премьер-лиги.

    24-летний футболист выступает за красноярцев в аренде, права на него принадлежат донецкому «Шахтеру».

    «Украинский футбол, мне кажется, более спокойный что ли. За последние годы уровень чемпионата упал, все держится, можно сказать, на двух командах – киевском «Динамо» и «Шахтере». Российский же – намного сильнее, считаю, даже раза в три. Это касается футболистов, инфраструктуры, финансовых возможностей.

    Думаю, украинскому чемпионату стоит стремиться как раз к этому и выходить на более высокий уровень. Но в то же время, если сравнивать, например, два украинских топ-клуба и первые пять российских команд, то «Шахтер» смело бы мог бороться за чемпионство, а «Динамо» – за призы. Уверенно не могу сказать, что «Шахтер» здесь мог бы легко стать чемпионом», – сказал Данченко.

    • Украинец перешел в «Енисей» из «Шахтера» этой зимой.
    • В текущем сезоне защитник провел за красноярскую команду пять матчей в РПЛ и сделал две голевые передачи.
    • Данченко также выступал за «Динамо» из Хмельницкого, одесский «Черноморец» и «Анжи».

    Источник: Официальный сайт «Енисея»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +692

      Стаz 12 минут назад

      Политическая, спортивная и культурная состовляющие государства связаны, если государство в политическом кризисe, то и спорт в упадке. Был сильный СССР, так и Киевское Динамо было на мировом топ уровне

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