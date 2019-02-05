Данченко: «Считаю, футбол не связан с политикой. Я приехал в Россию играть и получать удовольствие»

Полузащитник «Енисея» Олег Данченко заявил, что не смешивает политику и футбол. По словам украинца, он приехал в РПЛ получать удовольствие от игры.

24-летний футболист перебрался в красноярский клуб из донецкого «Шахтера» на правах аренды этой зимой.

В последние годы между Украиной и Россией сложные политические отношения. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике защитника Ярослава Ракицкого за переход из «Шахтера» в «Зенит».

«Проводил сбор в «Шахтере», но мне дали понять, что нужно уходить в новую команду. Пришло предложение из «Енисея», я его принял. Очень рад, что подписал с командой контракт.

Другие предложения были, но от «Енисея» было наиболее конкретное. Также хотелось снова попробовать свои силы в российской Премьер-лиге.

Считаю, что футбол не связан с политикой. Я приехал сюда играть и получать удовольствие от футбола и чемпионата.

Задача номер один – остаться в Премьер-лиге. Мои личные цели – хорошо себя проявить, зарекомендовать», – сказал Данченко.