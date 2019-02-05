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    Данченко: «Считаю, футбол не связан с политикой. Я приехал в Россию играть и получать удовольствие»

    Полузащитник «Енисея» Олег Данченко заявил, что не смешивает политику и футбол. По словам украинца, он приехал в РПЛ получать удовольствие от игры.

    24-летний футболист перебрался в красноярский клуб из донецкого «Шахтера» на правах аренды этой зимой.

    В последние годы между Украиной и Россией сложные политические отношения. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике защитника Ярослава Ракицкого за переход из «Шахтера» в «Зенит».

    «Проводил сбор в «Шахтере», но мне дали понять, что нужно уходить в новую команду. Пришло предложение из «Енисея», я его принял. Очень рад, что подписал с командой контракт.

    Другие предложения были, но от «Енисея» было наиболее конкретное. Также хотелось снова попробовать свои силы в российской Премьер-лиге.

    Считаю, что футбол не связан с политикой. Я приехал сюда играть и получать удовольствие от футбола и чемпионата.

    Задача номер один – остаться в Премьер-лиге. Мои личные цели – хорошо себя проявить, зарекомендовать», – сказал Данченко.

    • Хавбек уже выступал в РПЛ: сезон-2017/18 он провел на правах аренды в «Анжи».
    • В текущей кампании Данченко сыграл за «Шахтер» 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: YouTube-канал «Енисея»

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    05.02.2019 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 19:44

      Удачи тебе, Олег. И не забивай голову политикой, ты должен играть в футбол.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 19:38

      Зря на правах аренды. Обратно могут и не пустить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 февраля 2019, 19:08

      Данченко: "Приехал в Россию получать удовольствие в виде более высокой зарплаты".

      1
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