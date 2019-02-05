Данченко: «Считаю, футбол не связан с политикой. Я приехал в Россию играть и получать удовольствие»

Удачи тебе, Олег. И не забивай голову политикой, ты должен играть в футбол.
Полузащитник «Енисея» Олег Данченко заявил, что не смешивает политику и футбол. По словам украинца, он приехал в РПЛ получать удовольствие от игры.
24-летний футболист перебрался в красноярский клуб из донецкого «Шахтера» на правах аренды этой зимой.
В последние годы между Украиной и Россией сложные политические отношения. Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике защитника Ярослава Ракицкого за переход из «Шахтера» в «Зенит».
«Проводил сбор в «Шахтере», но мне дали понять, что нужно уходить в новую команду. Пришло предложение из «Енисея», я его принял. Очень рад, что подписал с командой контракт.
Другие предложения были, но от «Енисея» было наиболее конкретное. Также хотелось снова попробовать свои силы в российской Премьер-лиге.
Считаю, что футбол не связан с политикой. Я приехал сюда играть и получать удовольствие от футбола и чемпионата.
Задача номер один – остаться в Премьер-лиге. Мои личные цели – хорошо себя проявить, зарекомендовать», – сказал Данченко.
- Хавбек уже выступал в РПЛ: сезон-2017/18 он провел на правах аренды в «Анжи».
- В текущей кампании Данченко сыграл за «Шахтер» 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.