«Енисей» арендовал защитника «Шахтера» Данченко

ганадон ты где чё про Данченко молчишь
Защитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в красноярский «Енисей».
Арендное соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2018/19.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 февраля 2019 г.
- В текущем сезоне защитник провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2020 года.
- Данченко в сезоне-2017/18 выступал за «Анжи» на правах аренды.
- После 17 туров «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.