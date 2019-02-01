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    «Енисей» арендовал защитника «Шахтера» Данченко

    Защитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в красноярский «Енисей».

    Арендное соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2018/19.

    • В текущем сезоне защитник провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2020 года.
    • Данченко в сезоне-2017/18 выступал за «Анжи» на правах аренды.
    • После 17 туров «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный твиттер «Енисея»

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    01.02.2019 08:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2019, 21:26

      ганадон ты где чё про Данченко молчишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 18:57

      Может поможет Енисею?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 1 февраля 2019, 13:14

      дурацкий ролик..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 1 февраля 2019, 11:57

      Тока один вопрос - откуда у Шахтера стока лишних защитников?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > 99-й 1 февраля 2019, 12:22

      Не проблема Енисея.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 февраля 2019, 10:25

      Такими темпами сперва футболисты подпишут мирный договор. Ну а затем и остальные подтянутся )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > APchelov 1 февраля 2019, 13:52

      Получается, у футболистов ума побольше, чем у политиков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 1 февраля 2019, 10:16

      где вопли негодующих хохлов? ведь нельзя играть в российском чемпе, нам только что на примере Ракицкого доказали )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 февраля 2019, 10:00

      таким макаром в сборной украины игроков не останется)))

      1
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