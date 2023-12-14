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Олег Данченко
Статистика
Олег Данченко - статистика
Завершил карьеру
1 августа 1994 (32)
#94 | Защитник
178 см | 64 кг
Украина
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Греция. Суперлига 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Заря
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Заря
4 : 0
14.12.2023
Брейдаблик
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Гент
4 : 1
30.11.2023
Заря
1' - 32'
Лига конференций, 3 тур
Маккаби
3 : 2
25.11.2023
Заря
81' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Заря
1 : 3
09.11.2023
Маккаби
1' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Брейдаблик
0 : 1
05.10.2023
Заря
77' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Заря
1 : 1
21.09.2023
Гент
Был в запасе
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