Украинец Данченко перешел из «Шахтера» в «Рубин»

Вот и хорошо.Украинцы и россияне братья и никакая политика не должна нас отдалять друг от друга.Вместе мы сила,а раздельно нас заклюют все
«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Олегом Данченко. Последним владельцем прав на футболиста был украинский «Шахтер».
«Соглашение рассчитано на четыре года. Олег будет выступать под 33 номером», – сообщает пресс-служба казанского клуба.
- С весны 2019 года Данченко на правах аренды выступал за «Енисей» (11 матчей в РПЛ).
- Красноярцы вылетели в ФНЛ, заняв последнее место в РПЛ.
- Данченко также выступал в чемпионате России за «Анжи».