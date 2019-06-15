Украинец Данченко перешел из «Шахтера» в «Рубин»

«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Олегом Данченко. Последним владельцем прав на футболиста был украинский «Шахтер».

«Соглашение рассчитано на четыре года. Олег будет выступать под 33 номером», – сообщает пресс-служба казанского клуба.