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    Украинец Данченко перешел из «Шахтера» в «Рубин»

    «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Олегом Данченко. Последним владельцем прав на футболиста был украинский «Шахтер».

    «Соглашение рассчитано на четыре года. Олег будет выступать под 33 номером», – сообщает пресс-служба казанского клуба.

    • С весны 2019 года Данченко на правах аренды выступал за «Енисей» (11 матчей в РПЛ).
    • Красноярцы вылетели в ФНЛ, заняв последнее место в РПЛ.
    • Данченко также выступал в чемпионате России за «Анжи».

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +137

      GSmall 41 минуту назад

      Вот и хорошо.Украинцы и россияне братья и никакая политика не должна нас отдалять друг от друга.Вместе мы сила,а раздельно нас заклюют все

      1
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      Рейтинг: +358

      Вахахахаха > GSmall 38 минут назад

      Братья мы или не братья, но политику суют везде, в футболе не должно быть политики, полностью солидарен

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