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  • Игроки «Рубина» лидируют в сезоне РПЛ по проценту успешных обводок

Игроки «Рубина» лидируют в сезоне РПЛ по проценту успешных обводок

14 декабря 2019, 13:10
4

РПЛ ушла на зимний перерыв. Лига во время его публикует личную статистику футболистов. Например, по проценту успешных обводок лидирует в турнире полузащитник «Рубина» Олег Данченко (46 из 73-х, 63 процента).

Второе место занимает партнер Данченко Зурико Давиташвили (53 из 85-и, 62 процента). Третье место – Никола Влашич из ЦСКА (64 из 106, 60 процентов).

  • Данченко в сезоне РПЛ провел 16 матчей, сделал два результативных паса.
  • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
  • ЦСКА занимает четвертое место.

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Рубин Данченко Олег Давиташвили Зурико
Комментарии (4)
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Бухбух
1576325755
За успешные обводки очков не начисляют. Лучше бы почаще по воротам соперника стреляли.
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Plyash
1576415315
Кому нужна эта "статистика".Константин Есенин в гробу перевернётся.
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семёнычев
1576437278
если ворота с поля убрать, то Рубин вообще красавцы)))
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