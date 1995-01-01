Игроки «Рубина» лидируют в сезоне РПЛ по проценту успешных обводок

За успешные обводки очков не начисляют. Лучше бы почаще по воротам соперника стреляли.
РПЛ ушла на зимний перерыв. Лига во время его публикует личную статистику футболистов. Например, по проценту успешных обводок лидирует в турнире полузащитник «Рубина» Олег Данченко (46 из 73-х, 63 процента).
Второе место занимает партнер Данченко Зурико Давиташвили (53 из 85-и, 62 процента). Третье место – Никола Влашич из ЦСКА (64 из 106, 60 процентов).
- Данченко в сезоне РПЛ провел 16 матчей, сделал два результативных паса.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
- ЦСКА занимает четвертое место.