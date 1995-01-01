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    Игроки «Рубина» лидируют в сезоне РПЛ по проценту успешных обводок

    РПЛ ушла на зимний перерыв. Лига во время его публикует личную статистику футболистов. Например, по проценту успешных обводок лидирует в турнире полузащитник «Рубина» Олег Данченко (46 из 73-х, 63 процента).

    Второе место занимает партнер Данченко Зурико Давиташвили (53 из 85-и, 62 процента). Третье место – Никола Влашич из ЦСКА (64 из 106, 60 процентов).

    • Данченко в сезоне РПЛ провел 16 матчей, сделал два результативных паса.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
    • ЦСКА занимает четвертое место.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1568

      Бухбух 42 минуты назад

      За успешные обводки очков не начисляют. Лучше бы почаще по воротам соперника стреляли.

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