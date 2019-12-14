Игроки «Рубина» лидируют в сезоне РПЛ по проценту успешных обводок

РПЛ ушла на зимний перерыв. Лига во время его публикует личную статистику футболистов. Например, по проценту успешных обводок лидирует в турнире полузащитник «Рубина» Олег Данченко (46 из 73-х, 63 процента).

Второе место занимает партнер Данченко Зурико Давиташвили (53 из 85-и, 62 процента). Третье место – Никола Влашич из ЦСКА (64 из 106, 60 процентов).