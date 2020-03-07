Оскар Хильмарк - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Хильмарк
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гиславед
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Хильмарк
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гиславед
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.2020
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|19.07.2020
|71' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:2
|Динамо (Москва)
|16.07.2020
|1' -46'
|Уфа (Уфа)
|0:1
|Динамо (Москва)
|12.07.2020
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|09.07.2020
|58' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Динамо (Москва)
|04.07.2020
|46' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|01.07.2020
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Динамо (Москва)
|27.06.2020
|84' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|13.03.2020
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:3
|Динамо (Москва)
|07.03.2020
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Тамбов (Тамбов)
|29.02.2020
|1' -80'
|Динамо (Москва)
|0:2
|Спартак (Москва)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:1
|Динамо (Москва)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|27.10.2019
|68' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Динамо (Москва)
|20.10.2019
|57' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)
|05.10.2019
|71' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Динамо (Москва)
|28.09.2019
|46' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Динамо (Москва)
|22.09.2019
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:3
|Сочи (Сочи)
|16.09.2019
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)