Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оскар Хильемарк - статистика

Завершил карьеру
28 июня 1992 (34), Гиславед
#7 | Полузащитник
184 см
Швеция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
0 : 1
22.07.2020
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0 : 2
19.07.2020
Динамо
71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0 : 1
16.07.2020
Динамо
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
12.07.2020
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
2 : 1
09.07.2020
Динамо
58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0 : 1
04.07.2020
Арсенал
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1 : 1
01.07.2020
Динамо
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0 : 0
27.06.2020
ЦСКА
84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2 : 3
13.03.2020
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1 : 0
07.03.2020
Тамбов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 2
29.02.2020
Спартак
1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2 : 1
23.11.2019
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0 : 1
09.11.2019
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
02.11.2019
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0 : 1
27.10.2019
Динамо
68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1 : 1
20.10.2019
Краснодар
57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
2 : 0
05.10.2019
Динамо
71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3 : 0
28.09.2019
Динамо
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2 : 3
22.09.2019
Сочи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.09.2019
Уфа
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+