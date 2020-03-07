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    Оскар Хильмарк - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Оскар
    Фамилия Хильмарк
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Родной город Гиславед
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2020 Был в запасе Динамо (Москва) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    19.07.2020 71' -90' Краснодар (Краснодар) 0:2 Динамо (Москва)
    16.07.2020 1' -46' Уфа (Уфа) 0:1 Динамо (Москва)
    12.07.2020 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    09.07.2020 58' -90' Урал (Екатеринбург) 2:1 Динамо (Москва)
    04.07.2020 46' -90' Динамо (Москва) 0:1 Арсенал (Тула)
    01.07.2020 46' -90' Сочи (Сочи) 1:1 Динамо (Москва)
    27.06.2020 84' -90' Динамо (Москва) 0:0 ЦСКА (Москва)
    13.03.2020 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:3 Динамо (Москва)
    07.03.2020 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Тамбов (Тамбов)
    29.02.2020 1' -80' Динамо (Москва) 0:2 Спартак (Москва)
    23.11.2019 Был в запасе Динамо (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.11.2019 Был в запасе Рубин (Казань) 0:1 Динамо (Москва)
    02.11.2019 Был в запасе Динамо (Москва) 1:1 Ахмат (Грозный)
    27.10.2019 68' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Динамо (Москва)
    20.10.2019 57' -90' Динамо (Москва) 1:1 Краснодар (Краснодар)
    05.10.2019 71' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Динамо (Москва)
    28.09.2019 46' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Динамо (Москва)
    22.09.2019 Был в запасе Динамо (Москва) 2:3 Сочи (Сочи)
    16.09.2019 Был в запасе Динамо (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
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