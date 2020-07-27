Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Оскар Хильемарк
Новости
Оскар Хильемарк - новости
Завершил карьеру
28 июня 1992 (34), Гиславед
#7 | Полузащитник
184 см
Швеция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Динамо» объявило об уходе семи игроков
2020.07.27 10:19
22
«Динамо» продлило контракты с Нойштедтером, Юсуповым, Жоаозиньо, Панченко и еще четырьмя игроками
2020.06.29 13:12
1
«СЭ»: «Динамо» начнет тренировки в пятницу, в них примут участие 16 игроков
2020.05.21 18:36
«СЭ»: легионеры из Скандинавии прилетят в Россию во вторник, из Германии – в среду
2020.05.17 20:45
1
Хильмарк: «Хочу стать чемпионом с «Динамо»
2019.09.12 18:55
6
Новичок «Динамо» Хильмарк: «РПЛ – сильная лига, рад получить возможность попробовать здесь свои силы»
2019.09.12 11:20
3
Хильмарк будет выступать за «Динамо» под 88-м номером, Игбун выбрал «десятку»
2019.09.03 16:19
5
Видео
«И Оскар уходит к…«Динамо!». Московский клуб анонсировал трансфер Хильмарка
2019.09.02 17:36
10
«Дженоа» объявил о трансфере Хильмарка в «Динамо»
2019.09.01 14:30
8
Хильмарк, которым интересовался «Спартак», может продолжить карьеру в «Бетисе»
2017.06.24 12:20
Хильмарк, которого хочет приобрести «Спартак», может перейти в киевское «Динамо»
2017.01.18 17:13
1
Президент «Палермо» наложил вето на переход Хильмарка в «Спартак»
2017.01.14 17:13
9
Агент: «Впервые слышу об интересе к Хильмарку со стороны «Спартака»
2017.01.04 12:50
1
«Спартак» заинтересовался полузащитником «Палермо»
2017.01.04 11:07
6
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Видео
Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
Видео
Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+