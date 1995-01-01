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    Хильмарк: «Хочу стать чемпионом с «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Оскар Хильмарк прокомментировал свое будущее в московском клубе.

    «Моя цель – отдать все команде, хочу побеждать в каждой игре, приносить очки. Хочу стать чемпионом с «Динамо», хочу быть полезным клубу, помочь ему выступить хорошо. Надеюсь, будет что потом вспомнить», – сказал Хильемарк в интервью клубной пресс-службе.

    Также Хильмарк заявил, что ему нравится главный тренер московской команды Дмитрий Хохлов.

    • «Динамо» купило шведского полузащитника у «Дженоа».
    • Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
    • После восьми туров «Динамо» располагается в таблице РПЛ на 11-м месте, в активе команды 9 очков.

    Источник: YouTube-канал «Динамо»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1248

      Manilov 17 минут назад

      Э-э-э, дружище. Заказывай себе анабиоз лет на 500. И то не факт, что хватит.

      0
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      Рейтинг: +778

      Loko_Roma 41 минуту назад

      Чемпионство динаме невидать до конца дней вселенной

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Вальдемар IV > Loko_Roma 1 минуту назад

      а вам с начала смерти сухины

      0
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