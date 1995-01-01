Хильмарк: «Хочу стать чемпионом с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Оскар Хильмарк прокомментировал свое будущее в московском клубе.

«Моя цель – отдать все команде, хочу побеждать в каждой игре, приносить очки. Хочу стать чемпионом с «Динамо», хочу быть полезным клубу, помочь ему выступить хорошо. Надеюсь, будет что потом вспомнить», – сказал Хильемарк в интервью клубной пресс-службе.

Также Хильмарк заявил, что ему нравится главный тренер московской команды Дмитрий Хохлов.