Хильмарк: «Хочу стать чемпионом с «Динамо»

Э-э-э, дружище. Заказывай себе анабиоз лет на 500. И то не факт, что хватит.
Полузащитник «Динамо» Оскар Хильмарк прокомментировал свое будущее в московском клубе.
«Моя цель – отдать все команде, хочу побеждать в каждой игре, приносить очки. Хочу стать чемпионом с «Динамо», хочу быть полезным клубу, помочь ему выступить хорошо. Надеюсь, будет что потом вспомнить», – сказал Хильемарк в интервью клубной пресс-службе.
Также Хильмарк заявил, что ему нравится главный тренер московской команды Дмитрий Хохлов.
- «Динамо» купило шведского полузащитника у «Дженоа».
- Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
- После восьми туров «Динамо» располагается в таблице РПЛ на 11-м месте, в активе команды 9 очков.