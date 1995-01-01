Новичок «Динамо» Хильмарк: «РПЛ – сильная лига, рад получить возможность попробовать здесь свои силы»

Новичок «Динамо» Оскар Хильмарк высказался об уровне РПЛ, а также о главном тренере московской команды Дмитрии Хохлове.

«Я перешeл из итальянской Серии А. Конечно, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне чемпионата России, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь играют. Здесь тоже сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы.

Мне нравится главный тренер команды Дмитрий Хохлов, который тоже играл в Европе. Здесь фантастическое место, я слышал о Москве только хорошее», – сказал Хильмарк.