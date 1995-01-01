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    Новичок «Динамо» Хильмарк: «РПЛ – сильная лига, рад получить возможность попробовать здесь свои силы»

    Новичок «Динамо» Оскар Хильмарк высказался об уровне РПЛ, а также о главном тренере московской команды Дмитрии Хохлове.

    «Я перешeл из итальянской Серии А. Конечно, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне чемпионата России, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь играют. Здесь тоже сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы.

    Мне нравится главный тренер команды Дмитрий Хохлов, который тоже играл в Европе. Здесь фантастическое место, я слышал о Москве только хорошее», – сказал Хильмарк.

    • «Динамо» купило шведского полузащитника у «Дженоа».
    • Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
    • В новой команде Хильмарк будет играть под 88-м номером.

    Источник: YouTube-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1217

      Manilov 14 минут назад

      Оскар, тебя потроллили играющие здесь шведские футболисты. Гонял бы за Дженоа ;)

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