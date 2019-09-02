«И Оскар уходит к…«Динамо!». Московский клуб анонсировал трансфер Хильмарка

Московское «Динамо» в твиттере анонсировало трансфер шведского полузащитника Оскара Хильмарка.

Клуб опубликовал видео с нарезкой из церемоний вручения кинонаграды «Оскар», на котором известные актеры произносят фразу «И Оскар уходит к…». Москвичи добавили к знаменитой фразе слово «Динамо», показав подборку моментов с участием Хильмарка.

Ранее «Дженоа» объявил о трансфере Хильмарка в «Динамо». Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщал, что москвичи заплатят за шведа 500 тысяч евро.

Хильмарк провел за сборную Швеции 27 матчей, забил два мяча.

Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне швед сыграл за «Дженоа» 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 2, 2019

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