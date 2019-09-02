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    «И Оскар уходит к…«Динамо!». Московский клуб анонсировал трансфер Хильмарка

    Московское «Динамо» в твиттере анонсировало трансфер шведского полузащитника Оскара Хильмарка.

    Клуб опубликовал видео с нарезкой из церемоний вручения кинонаграды «Оскар», на котором известные актеры произносят фразу «И Оскар уходит к…». Москвичи добавили к знаменитой фразе слово «Динамо», показав подборку моментов с участием Хильмарка.

    Ранее «Дженоа» объявил о трансфере Хильмарка в «Динамо». Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщал, что москвичи заплатят за шведа 500 тысяч евро.

    • Хильмарк провел за сборную Швеции 27 матчей, забил два мяча.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне швед сыграл за «Дженоа» 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +482

      xrrrx 22 минуты назад

      такого игрока и так дешего взяли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1278

      Антон bx14e 23 минуты назад

      Откуда берутся эти миллионы евро?
      главным критерием является наличие ног и рук!??!?!?!
      27 матчей -2 гола
      18 матчей- 1гол..
      Чудонападающий!

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      ...
      Рейтинг: +482

      xrrrx > Антон bx14e 21 минуту назад

      ну он не нападающий.

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      Рейтинг: +832

      neim > xrrrx 13 минут назад

      Он Павел Погребняк !

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