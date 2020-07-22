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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Оренбург
Динамо - Оренбург: обзор матча 22 июля 2020
Динамо
22.07.2020, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
29'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Оренбург
Желтая карточка
Г. Морозов
90'
+1
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Скопинцев
77'
68'
Замена
К. Капленко
️️️️
Э. Готлиб
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Комличенко
61'
Замена
И. Школик
️️️️
К. Панченко
46'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
В. Грулев
46'
Замена
С. Игбун
️️️️
М. Филипп
46'
39'
Желтая карточка
М. Сиваков
38'
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
М. Филипп
34'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фамейе
Пас отдал
А. Малых
25'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Оренбург
99
Никита Штырлов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
52
Артем Привалов
ЦП
46
Рим Егофаров
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
4-1-2-3
1
Шунин
7
Скопинцев
18
Ордец
4
Евгеньев
18
Морозов
33
Нойштедтер
27
Грулев
17
Карапузов
27
Комличенко
26
Филипп
8
Панченко
3-3-2-1
1
Климович
5
Готлиб
3
Сиваков
6
Козлов
31
Зотов
8
Аюпов
32
Терехов
32
Кулишев
7
Чуканов
7
Фамейе
7
Скопинцев
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Скопинцев
27
Комличенко
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
27
Комличенко
27
Грулев
77
Каборе
77
Каборе
27
Грулев
8
Панченко
20
Школик
20
Школик
8
Панченко
26
Филипп
44
Игбун
44
Игбун
26
Филипп
5
Готлиб
55
Капленко
55
Капленко
5
Готлиб
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
99
Никита Штырлов
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
52
Артем Привалов
ЦП
46
Рим Егофаров
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
Остались в запасе
99
Никита Штырлов
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
52
Артем Привалов
ЦП
46
Рим Егофаров
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Динамо - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
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