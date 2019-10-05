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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Динамо
Оренбург - Динамо: обзор матча 05 октября 2019
Оренбург
05.10.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
61'
А. Кулишев
88'
У. Радакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Динамо
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
Р. Алвеш
90'
ГОЛ! 2:0!
У. Радакович
Пас отдал
Р. Алвеш
88'
82'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
81'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
В. Грулев
71'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
Ш. Каборе
Замена
М. Сиваков
️️️️
В. Шахов
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
Пас отдал
С. Терехов
61'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Фамейе
53'
43'
Замена
В. Грулев
️️️️
Жоаозиньо
42'
Вторая желтая
А. Юсупов
Желтая карточка
У. Радакович
36'
21'
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
6
Филип Рогич
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Динамо
13
Александр Шепляков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-3-1-2
1
Климович
31
Зотов
29
Шахов
26
Радакович
32
Терехов
8
Аюпов
12
Малых
16
Алвеш
21
Деспотович
7
Фамейе
4-1-2-1-2
1
Шунин
18
Паршивлюк
44
Шунич
4
Евгеньев
18
Морозов
77
Каборе
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
17
Шиманьски
44
Игбун
8
Панченко
16
Алвеш
27
Скофлек
27
Скофлек
16
Алвеш
7
Фамейе
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Фамейе
29
Шахов
3
Сиваков
3
Сиваков
29
Шахов
22
Жоаозиньо
27
Грулев
27
Грулев
22
Жоаозиньо
77
Каборе
7
Хильемарк
7
Хильемарк
77
Каборе
Грулев
7
Шейдаев
7
Шейдаев
Грулев
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
42
Иван Лапшов
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
13
Александр Шепляков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Шепляков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Оренбург - Динамо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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