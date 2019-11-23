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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 23 ноября 2019
Динамо
23.11.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
33'
М. Филипп (П)
90'
М. Филипп (П)
13'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
90'
+9
Пенальти не реализован!
А. Ионов
Желтая карточка
С. Паршивлюк
90'
+6
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
90'
+5
90'
+1
Замена
А. Долгов
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Филипп
90'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Игбун
81'
Замена
Т. Шунич
️️️️
Р. Евгеньев
71'
Травма
Р. Евгеньев
70'
Желтая карточка
С. Шиманьски
60'
58'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Д. Глебов
54'
Травма
Д. Глебов
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
З. Плиев
38'
Травма
З. Плиев
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Филипп
33'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
А. Ионов
2'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шунин
3
Плиев
4
Евгеньев
44
Рыков
18
Морозов
33
Нойштедтер
34
Рауш
26
Филипп
4
Юсупов
17
Шиманьски
44
Игбун
4-2-1-2-1
23
Бабурин
34
Козлов
6
Хаджикадунич
78
Чистяков
23
Чернов
17
Норманн
15
Глебов
71
Попов
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
44
Игбун
9
Н'Жи
9
Н'Жи
44
Игбун
4
Евгеньев
44
Шунич
44
Шунич
4
Евгеньев
3
Плиев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
3
Плиев
15
Глебов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
15
Глебов
19
Байрамян
11
Долгов
11
Долгов
19
Байрамян
Остались в запасе
Динамо
Ростов
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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