Евгений Новак - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Новак
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Новак
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|27.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|19.11.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|05.11.2022
|1' -43'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|19.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Колос (Ковалевка)
|07.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|28.08.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)
|51'