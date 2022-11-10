Себа - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Себа
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Себа
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 81'
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|15
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|26.02.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|19.02.2023
|1' -81'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|11.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|68'
|30.01.2023
|1' -77'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|44' 67'
|22.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|38'
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|14.11.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|10.11.2022
|1' -84'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|1' -87'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|29.10.2022
|56' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|23.10.2022
|59' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|15.10.2022
|46' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|08.10.2022
|63' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)