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Факундо Пирис
Статистика
Факундо Пирис - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1990 (36)
#22 | Полузащитник
186 см | 75 кг
Уругвай | Италия
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1 : 0
24.05.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
3 : 2
17.03.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
2 : 2
10.03.2019
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1 : 2
05.03.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
5 : 1
20.02.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
17.02.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
2 : 2
10.02.2019
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ним
1 : 1
03.02.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0 : 0
20.01.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1 : 1
13.01.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
2 : 0
08.01.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1 : 1
22.12.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0 : 1
04.12.2018
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 2
01.12.2018
Монпелье
88' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
2 : 2
25.11.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
1 : 0
10.11.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3 : 0
04.11.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 3
27.10.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монпелье
2 : 0
21.10.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1 : 1
06.10.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
3 : 0
30.09.2018
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
2 : 2
26.09.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
1 : 0
22.09.2018
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 1
15.09.2018
Страсбур
90' - 90'
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