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Бой Ватерман - статистика

Завершил карьеру
24 января 1984 (42), Лелистад
#24 | Вратарь
188 см
Нидерланды | Суринам
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
ПСВ
3 : 1
19.05.2024
РКС Ваалвейк
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
4 : 2
05.05.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
0 : 8
25.04.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
5 : 1
06.04.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Экселсиор
0 : 2
02.04.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
НЕК
3 : 1
30.03.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
ПСВ
1 : 0
17.03.2024
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
08.03.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
ПСВ
2 : 2
03.03.2024
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Зволле
1 : 7
24.02.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
2 : 0
16.02.2024
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 5
11.02.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
1 : 1
03.02.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
ПСВ
2 : 0
27.01.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 1
21.01.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
АЗ Алкмаар
0 : 4
17.12.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
2 : 0
07.12.2023
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 2
03.12.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
0 : 3
25.11.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
4 : 0
12.11.2023
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
0 : 6
04.11.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
5 : 2
29.10.2023
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
3 : 1
21.10.2023
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Спарта
0 : 4
08.10.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
3 : 1
30.09.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
3 : 0
27.09.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Алмере Сити
0 : 4
23.09.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
ПСВ
4 : 0
16.09.2023
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
02.09.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Витесс
1 : 3
19.08.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
2 : 0
12.08.2023
Утрехт
Был в запасе
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