Бой Ватерман - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Бой
|Фамилия
|Ватерман
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лелистад
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 января 1984 (39 лет)
|Рост
|188
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€ 100
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|Имя
|Бой
|Фамилия
|Ватерман
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лелистад
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 января 1984 (39 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк
|0:1
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|20.02.2020
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Базель (Базель)
|12.12.2019
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|28.11.2019
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|07.11.2019
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|19.09.2019
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:4
|Дюделанж (Дюделанж)