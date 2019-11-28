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    Бой Ватерман - статистика

    #99 | Вратарь
    Имя Бой
    Фамилия Ватерман
    Команда ПСВ
    Состав Основной
    Родной город Лелистад
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 января 1984 (39 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк 0:1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе ПСВ 3:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 23 тур
    23.02.2023 Был в запасе ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Утрехт 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 22 тур
    16.02.2023 Был в запасе Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2020 1' -90' Базель (Базель) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    20.02.2020 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 0:3 Базель (Базель)
    12.12.2019 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Севилья (Севилья)
    28.11.2019 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 0:2 АПОЭЛ (Никосия)
    07.11.2019 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Карабах (Агдам)
    24.10.2019 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:2 АПОЭЛ (Никосия)
    03.10.2019 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    19.09.2019 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 3:4 Дюделанж (Дюделанж)
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