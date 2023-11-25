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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 25 ноября 2023
Твенте
25.11.2023, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
0 : 3
Завершен
ПСВ
45+1'
Д. Верман
49'
Р. Преппер (АГ)
82'
Й. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - ПСВ
Желтая карточка
Р. Преппер
90'
+3
82'
ГОЛ! 0:3!
Й. Бакайоко
Пас отдал
М. Тилльман
80'
Желтая карточка
Й. Бакайоко
79'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
А. Рамальо
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Садилек
76'
Замена
Y. Taha
️️️️
Ю. Регер
76'
76'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
76'
Замена
Н. Ланг
️️️️
Г. Тил
67'
Замена
М. Тилльман
️️️️
И. Лосано
67'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Й. Схаутен
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Д. Ротс
60'
52'
Желтая карточка
Й. Схаутен
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Преппер
Замена
А. Сампстед
️️️️
Д. Бренет
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Верман
Пас отдал
Й. Бакайоко
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
С. Стейн
28'
Красная карточка
М. Хилгерс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Younes Taha
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-3-2-1
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
23
Садилек
6
Киоло
44
Регер
14
Стейн
11
Ротс
9
Угальде
4-2-3-1
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
22
Схаутен
25
Верман
11
Лосано
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
30
Бренет
2
Сампстед
2
Сампстед
30
Бренет
23
Садилек
6
Эйтинг
6
Эйтинг
23
Садилек
44
Регер
10
10
44
Регер
14
Стейн
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
14
Стейн
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
5
Рамальо
20
Самбо
20
Самбо
5
Рамальо
22
Схаутен
34
Сайбари
34
Сайбари
22
Схаутен
20
Тил
70
Ланг
70
Ланг
20
Тил
11
Лосано
10
Тилльман
10
Тилльман
11
Лосано
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Твенте
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Твенте - ПСВ
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Де Гролш Весте
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