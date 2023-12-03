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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 03 декабря 2023
Фейеноорд
03.12.2023, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
81'
С. Хименес
65'
И. Сайбари
68'
О. Боскальи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - ПСВ
90'
+5
Желтая карточка
В. Бенитес
Желтая карточка
С. Хименес
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Бабади
90'
+1
Замена
А. Бабади
️️️️
Г. Тил
ГОЛ! 1:2!
С. Хименес
Пас отдал
А. Миламбо
81'
Замена
А. Миламбо
️️️️
К. Стенгс
77'
73'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Д. Верман
Замена
И. Пайшао
️️️️
Г. Траунер
71'
Замена
А. Уэда
️️️️
Р. Зерруки
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
О. Боскальи
Пас отдал
Д. Верман
65'
ГОЛ! 0:1!
И. Сайбари
Пас отдал
Й. Бакайоко
64'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Й. Вертессен
63'
Желтая карточка
О. Боскальи
Замена
Я. Минте
️️️️
Л. Иванушец
54'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
46'
11'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Д. Тезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-3-2-1
1
Бейлов
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
23
Тимбер
6
Зерруки
17
Иванушец
14
Стенгс
29
Хименес
3-3-2-2
44
Бенитес
8
Дест
21
Боскальи
4
Тезе
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
11
Бакайоко
20
Тил
26
де Йонг
11
Вертессен
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
14
Стенгс
17
Миламбо
17
Миламбо
14
Стенгс
18
Траунер
14
Пайшао
14
Пайшао
18
Траунер
17
Иванушец
11
Минте
11
Минте
17
Иванушец
6
Зерруки
18
Уэда
18
Уэда
6
Зерруки
4
Тезе
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
4
Тезе
25
Верман
5
Рамальо
5
Рамальо
25
Верман
11
Вертессен
10
Тилльман
10
Тилльман
11
Вертессен
20
Тил
11
Бабади
11
Бабади
20
Тил
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Де Кейп
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