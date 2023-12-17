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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 17 декабря 2023
АЗ Алкмаар
17.12.2023, воскресенье, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
0 : 4
Завершен
ПСВ
9'
Л. де Йонг (П)
11'
И. Сайбари
16'
С. Дест
57'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
86'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
О. Боскальи
Желтая карточка
К. Гаудмейн
77'
75'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
И. Сайбари
69'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
М. Тилльман
69'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
69'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Й. Схаутен
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
66'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Р. ван Боммел
62'
57'
ГОЛ! 0:4!
Л. де Йонг
Пас отдал
И. Сайбари
Желтая карточка
Р. ван Боммел
45'
+1
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Т. Дантас
36'
Замена
И. Садик
️️️️
Э. Поку
36'
Замена
Д. де Вит
️️️️
Д. Михайлович
36'
16'
ГОЛ! 0:3!
С. Дест
Пас отдал
М. Тилльман
11'
ГОЛ! 0:2!
И. Сайбари
Пас отдал
Л. де Йонг
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
(К)
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
12
Tristan Kuijsten
ВР
99
Zeggen Kiyani
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
20
Дани де Вит
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-3-2-2
12
Верхюлст
3
Вольфе
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
23
Базур
8
Класи
26
Дантас
7
ван Боммел
10
Михайлович
14
Павлидис
17
Поку
3-3-3-1
44
Бенитес
8
Дест
21
Боскальи
4
Тезе
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
11
Бакайоко
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
10
Михайлович
20
де Вит
20
де Вит
10
Михайлович
26
Дантас
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
26
Дантас
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
17
Поку
11
Садик
11
Садик
17
Поку
34
Сайбари
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
34
Сайбари
22
Схаутен
5
Рамальо
5
Рамальо
22
Схаутен
21
Боскальи
20
Самбо
20
Самбо
21
Боскальи
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
10
Тилльман
11
Вертессен
11
Вертессен
10
Тилльман
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
12
Tristan Kuijsten
ВР
99
Zeggen Kiyani
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
12
Tristan Kuijsten
ВР
99
Zeggen Kiyani
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
2
Всего ударов по воротам
0
15
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
3
Нарушения
6
4
Количество передач
111
333
Сейвы
2
0
Точность передач %
67
90
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
0
11
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0
2.27
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
АФАС Штадион
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