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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - НЕК
ПСВ - НЕК: обзор матча 16 сентября 2023
ПСВ
16.09.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
4 : 0
Завершен
НЕК
37'
Л. де Йонг
38'
Н. Ланг
49'
Л. де Йонг (П)
86'
Р. Пепи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - НЕК
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Р. Пепи
86'
Замена
Р. Пепи
️️️️
И. Сайбари
83'
Замена
Г. Тил
️️️️
Л. де Йонг
83'
72'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
Л. Шоне
72'
Замена
Б. Дост
️️️️
К. Огава
Замена
О. Боскальи
️️️️
С. Дест
64'
63'
Желтая карточка
М. Росс
Замена
Д. Тезе
️️️️
А. Белла Кочап
63'
59'
Замена
К. Сано
️️️️
Р. Гонсалес
59'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
С. Хансен
Замена
И. Лосано
️️️️
Н. Ланг
56'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. де Йонг
49'
ГОЛ! 2:0!
Н. Ланг
Пас отдал
Д. Верман
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Верман
37'
36'
Замена
Б. ван Рой
️️️️
Б. Перейра
Желтая карточка
Л. де Йонг
33'
26'
Желтая карточка
Б. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Коки Огава
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
17
Нилс Россен
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
4-4-1-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
17
Белла Кочап
8
Дест
22
Схаутен
25
Верман
70
Ланг
34
Сайбари
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-2-1-3
24
Силлессен
18
Перейра
2
Росс
24
Вердонк
15
Бас
6
Пропер
20
Шоне
8
Маттссон
22
Хансен
10
Гонсалес
9
Огава
17
Белла Кочап
4
Тезе
4
Тезе
17
Белла Кочап
8
Дест
21
Боскальи
21
Боскальи
8
Дест
26
де Йонг
20
Тил
20
Тил
26
де Йонг
70
Ланг
11
Лосано
11
Лосано
70
Ланг
34
Сайбари
9
Пепи
9
Пепи
34
Сайбари
18
Перейра
28
ван Рой
28
ван Рой
18
Перейра
20
Шоне
4
Худемакерс
4
Худемакерс
20
Шоне
10
Гонсалес
24
Сано
24
Сано
10
Гонсалес
22
Хансен
7
Ларсен
7
Ларсен
22
Хансен
9
Огава
12
Дост
12
Дост
9
Огава
Остались в запасе
ПСВ
НЕК
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча ПСВ - НЕК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
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