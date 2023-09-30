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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Волендам
ПСВ - Волендам: обзор матча 30 сентября 2023
ПСВ
30.09.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
3 : 1
Завершен
Волендам
12'
Н. Ланг
47'
Г. Тил
90+6'
М. Тилльман
76'
К. Твигт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Волендам
ГОЛ! 3:1!
М. Тилльман
90'
+6
88'
Вторая желтая
Б. Бенамар
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Ланг
86'
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Белла Кочап
86'
Желтая карточка
Р. Пепи
79'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Твигт
72'
Замена
О. Буур
️️️️
Б. Улд-Чих
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
70'
63'
Желтая карточка
Б. Бенамар
62'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Р. Мюрен
ГОЛ! 2:0!
Г. Тил
Пас отдал
М. Тилльман
47'
Замена
Г. Тил
️️️️
И. Сайбари
46'
46'
Замена
D. Johnson
️️️️
Г. Куоль
ГОЛ! 1:0!
Н. Ланг
Пас отдал
Й. Бакайоко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
20
Гус Тил
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
23
Zach Booth
ЦП
37
Joey Antonioli
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
79
Darius Johnson
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
4-3-2-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
17
Белла Кочап
21
Боскальи
4
Тезе
25
Верман
34
Сайбари
70
Ланг
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
3-2-2-1-2
1
Бакхаус
3
Флинт
2
4
Плат
4
Мирани
5
Бенамар
8
6
Твигт
36
Куоль
21
Мюрен
77
Улд-Чих
17
Белла Кочап
5
Рамальо
5
Рамальо
17
Белла Кочап
34
Сайбари
20
Тил
20
Тил
34
Сайбари
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
70
Ланг
11
Вертессен
11
Вертессен
70
Ланг
77
Улд-Чих
2
Буур
2
Буур
77
Улд-Чих
36
Куоль
79
79
36
Куоль
21
Мюрен
25
Зеефуик
25
Зеефуик
21
Мюрен
Остались в запасе
ПСВ
Волендам
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
23
Zach Booth
ЦП
37
Joey Antonioli
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
23
Zach Booth
ЦП
37
Joey Antonioli
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча ПСВ - Волендам
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
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