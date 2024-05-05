Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Махмут Текдемир - статистика

Завершил карьеру
20 января 1988 (38)
#21 | Защитник
178 см | 72 кг
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
05.05.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Пендикспор
2 : 3
14.04.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
04.04.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Анкарагюджю
2 : 1
16.03.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
09.03.2024
Антальяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
19.02.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
2 : 0
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
86' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.02.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Коньяспор
2 : 3
28.01.2024
Истанбул Башакшехир
89' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
24.01.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 1
20.01.2024
Истанбул Башакшехир
86' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
13.01.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 3
09.01.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
06.01.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Трабзонспор
1 : 1
23.12.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
19.12.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
10.12.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
3 : 2
02.12.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.11.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Бешикташ
1 : 0
12.11.2023
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 3
05.11.2023
Анкарагюджю
1' - 84'
69'
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
1 : 0
29.10.2023
Истанбул Башакшехир
1' - 81'
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
0 : 0
22.10.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
07.10.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 0
02.10.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
4 : 0
28.09.2023
Истанбул Башакшехир
84' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
23.09.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбулспор
0 : 2
17.09.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Главные новости
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
1
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
1
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
4
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
6
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+