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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 23 декабря 2023
Трабзонспор
23.12.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
34'
Б. Менди
11'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
90'
+1
Замена
К. Сертел
️️️️
С. Гюрлер
90'
+1
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
85'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Л. Дюбуа
85'
Замена
Э. Карцев
️️️️
Д. Пелкас
Замена
Н. Пепе
️️️️
Э. Вишча
81'
Замена
Э. Барди
️️️️
А. Омюр
81'
Замена
Э. Дестан
️️️️
П. Онуачу
72'
66'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
М. Абид
57'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
48'
Желтая карточка
Д. Пелкас
Замена
М. Айдын
️️️️
Й. Стригер Ларсен
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Менди
Пас отдал
П. Онуачу
34'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
Ж. Фигейредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
3
Батиста Менди
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
36
Эден Карцев
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
3
Эздемир
3
Менди
33
Омюр
7
Трезеге
9
Бакасетас
10
Вишча
30
Онуачу
4-4-2
1
Бабакан
15
Дюбуа
27
Ба
6
Лима
3
Дуарте
7
Гюрлер
17
Абид
10
Пелкас
19
Озкан
9
Пентек
25
Фигейредо
17
Стригер Ларсен
8
Айдын
8
Айдын
17
Стригер Ларсен
33
Омюр
10
Барди
10
Барди
33
Омюр
30
Онуачу
94
Дестан
94
Дестан
30
Онуачу
10
Вишча
19
Пепе
19
Пепе
10
Вишча
7
Гюрлер
88
Сертел
88
Сертел
7
Гюрлер
15
Дюбуа
42
Саинер
42
Саинер
15
Дюбуа
10
Пелкас
36
Карцев
36
Карцев
10
Пелкас
17
Абид
6
Ильхан
6
Ильхан
17
Абид
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
54
Таха Тепе
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
98
Дениз Дилмен
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
18
Офсайды
1
3
Количество передач
476
376
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.88
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Turkey
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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