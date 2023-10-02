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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 02 октября 2023
Кайсериспор
02.10.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
89'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Д. Тюрук
Замена
Д. Коловециос
️️️️
А. Узодимма
88'
Замена
С. Баокен
️️️️
А. Боа Морте
82'
80'
Желтая карточка
К. Пентек
Замена
️️️️
Р. Дживелек
78'
74'
Замена
М. Абид
️️️️
Э. Деннис
74'
Замена
К. Пентек
️️️️
Ф. Кени
Желтая карточка
Ж. Жанвье
61'
51'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Желтая карточка
Я. Ака
21'
5'
Замена
К. Сертел
️️️️
Л. Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
19
Антони Узодимма
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
36
Эден Карцев
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
2-2-3-3
25
Баязит
23
Кароль
17
Жанвье
3
Аттама
19
Узодимма
8
Йилмаз
79
Ака
9
Тиам
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
10
Боа Морте
4-1-2-3
1
Бабакан
15
Дюбуа
3
Опоку
6
Лима
27
Ба
36
Карцев
9
Тюрук
19
Озкан
19
Кени
25
Фигейредо
17
Деннис
19
Узодимма
4
Коловециос
4
Коловециос
19
Узодимма
10
Боа Морте
13
Баокен
13
Баокен
10
Боа Морте
6
Лима
88
Сертел
88
Сертел
6
Лима
17
Деннис
17
Абид
17
Абид
17
Деннис
9
Тюрук
6
Ильхан
6
Ильхан
9
Тюрук
19
Кени
9
Пентек
9
Пентек
19
Кени
Остались в запасе
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
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