Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Бешикташ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 12 ноября 2023
Бешикташ
12.11.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
56'
Д. Мюлека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Истанбул Башакшехир
90'
+4
Желтая карточка
Л. Лима
Желтая карточка
Т. Бингель
90'
+4
Замена
Ж. Онана
️️️️
Ж. Фернандеш
89'
84'
Замена
Л. Лима
️️️️
У. Ба
Замена
Э. Тикназ
️️️️
А. Ребич
75'
72'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Э. Ильхан
72'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Э. Деннис
72'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Б. Озкан
68'
Желтая карточка
У. Ба
61'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
С. Гюрлер
ГОЛ! 1:0!
Д. Мюлека
Пас отдал
А. Ребич
56'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Учан
46'
Замена
О. Булут
️️️️
Р. Геззаль
46'
Желтая карточка
А. Ребич
44'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Б. Зайнутдинов
41'
26'
Желтая карточка
Ж. Опоку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
(К)
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
29
Эфеджан Барлык
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
3-4-2-1
34
Гюнок
75
Бингель
12
Амарти
19
Розье
8
Хаджиахметович
48
Учан
20
Уйсал
83
Фернандеш
9
Ребич
19
Зайнутдинов
11
Мюлека
3-2-3-2
1
Бабакан
3
Опоку
27
Ба
21
Текдемир
15
Дюбуа
3
Дуарте
19
Озкан
6
Ильхан
7
Гюрлер
9
Пентек
17
Деннис
83
Фернандеш
14
Онана
14
Онана
83
Фернандеш
9
Ребич
34
Тикназ
34
Тикназ
9
Ребич
19
Зайнутдинов
18
Геззаль
18
Геззаль
19
Зайнутдинов
48
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
48
Учан
Геззаль
6
Булут
6
Булут
Геззаль
27
Ба
6
Лима
6
Лима
27
Ба
19
Озкан
10
Пелкас
10
Пелкас
19
Озкан
17
Деннис
9
Тюрук
9
Тюрук
17
Деннис
6
Ильхан
19
Кени
19
Кени
6
Ильхан
7
Гюрлер
25
Фигейредо
25
Фигейредо
7
Гюрлер
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
29
Эфеджан Барлык
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
29
Эфеджан Барлык
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+