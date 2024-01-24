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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Фенербахче
Истанбул Башакшехир - Фенербахче: обзор матча 24 января 2024
Истанбул Башакшехир
24.01.2024, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
90+4'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Фенербахче
90'
+6
Желтая карточка
Э. Мор
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Батшуайи
Вторая желтая
Ф. Кени
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тюрук
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кени
90'
+1
86'
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Тадич
Желтая карточка
Л. Лима
84'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
77'
77'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Желтая карточка
О. Эргюн
77'
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
60'
58'
Замена
Д. Ундер
️️️️
И. Кахведжи
58'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
И. Юкшек
Вторая желтая
Ж. Фигейредо
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
45'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
О. Али Саинер
33'
Желтая карточка
У. Ба
25'
20'
Желтая карточка
Д. Остерволде
12'
Желтая карточка
И. Юкшек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
5
Соуза
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Фенербахче
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-3-2-2
1
Бабакан
42
Саинер
27
Ба
6
Лима
3
Дуарте
4
Эргюн
15
Дюбуа
9
Тюрук
19
Озкан
9
Пентек
25
Фигейредо
3-4-2-1
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Азиз
24
Остерволде
17
Кахведжи
33
Крунич
5
Юкшек
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
42
Саинер
6
Ильхан
6
Ильхан
42
Саинер
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
17
Кахведжи
7
Ундер
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Тадич
7
Мор
7
Мор
10
Тадич
5
Юкшек
44
Батшуайи
44
Батшуайи
5
Юкшек
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
5
Соуза
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
5
Соуза
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Остались в запасе
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Фенербахче
7
2
4
Всего ударов по воротам
4
30
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
1
7
Нарушения
17
13
Офсайды
4
0
Количество передач
298
586
Сейвы
6
1
Точность передач %
65
84
Удары мимо ворот
3
14
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
2
23
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.28
3.03
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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