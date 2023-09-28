Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Фенербахче - Истанбул Башакшехир: обзор матча 28 сентября 2023
Фенербахче
28.09.2023, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
5'
А. Джику
10'
Л. Дуарте (АГ)
20'
С. Шиманьски
80'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Истанбул Башакшехир
84'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Б. Озкан
Замена
Б. Элмаз
️️️️
И. Юкшек
81'
ГОЛ! 4:0!
С. Шиманьски
Пас отдал
М. Батшуайи
80'
Желтая карточка
Д. Остерволде
76'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Джику
73'
Замена
С. Азиз
️️️️
И. Кахведжи
73'
Желтая карточка
С. Шиманьски
71'
69'
Замена
М. Абид
️️️️
Д. Алексич
Желтая карточка
А. Джику
67'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
64'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Фред
64'
53'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
Желтая карточка
И. Кахведжи
39'
31'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Д. Пелкас
31'
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
ГОЛ! 3:0!
С. Шиманьски
20'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Дуарте
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Джику
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
29
Эфеджан Барлык
ЦФ
3-4-2-1
25
Ливакович
4
Джику
50
Бекао
24
Остерволде
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
7
Фред
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
4-1-4-1
1
Бабакан
3
Дуарте
6
Лима
9
Алексич
88
Сертел
36
Карцев
19
Озкан
7
Гюрлер
10
Пелкас
9
Тюрук
9
Пентек
17
Кахведжи
4
Азиз
4
Азиз
17
Кахведжи
5
Юкшек
28
Элмаз
28
Элмаз
5
Юкшек
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
4
Джику
7
Кинг
7
Кинг
4
Джику
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
19
Озкан
21
Текдемир
21
Текдемир
19
Озкан
9
Алексич
17
Абид
17
Абид
9
Алексич
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
10
Пелкас
25
Фигейредо
25
Фигейредо
10
Пелкас
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
98
Дениз Дилмен
ВР
70
Бурак Сефа Кавраз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
29
Эфеджан Барлык
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
70
Бурак Сефа Кавраз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
29
Эфеджан Барлык
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+