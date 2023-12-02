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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Истанбул Башакшехир
Ризеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 02 декабря 2023
Ризеспор
02.12.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
13'
И. Олавоин
17'
Д. Варесанович
90+2'
И. Олавоин
6'
К. Пентек
45+2'
Ж. Опоку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Истанбул Башакшехир
90'
+8
Желтая карточка
К. Пентек
Желтая карточка
И. Олавоин
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Л. Дюбуа
ГОЛ! 3:2!
И. Олавоин
Пас отдал
B. Keser
90'
+2
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
М. Минчев
88'
Замена
H. Ibrahim Pehlivan
️️️️
К. Хойер
88'
88'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Ж. Фигейредо
88'
Замена
Э. Карцев
️️️️
М. Абид
82'
Желтая карточка
М. Абид
72'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
Замена
B. Keser
️️️️
Г. Сауэр
70'
58'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Э. Ильхан
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ж. Опоку
Пас отдал
Д. Тюрук
ГОЛ! 2:1!
Д. Варесанович
17'
ГОЛ! 1:1!
И. Олавоин
Пас отдал
Д. Шелви
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Тюрук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
4-3-3
23
Аккан
5
Хойер
4
Мокши
2
Аликулов
37
Шахин
17
Минчев
26
Шелви
10
Олавоин
77
Зекири
8
Варесанович
7
Сауэр
4-4-2
1
Бабакан
15
Дюбуа
3
Опоку
6
Лима
3
Дуарте
9
Тюрук
17
Абид
6
Ильхан
19
Озкан
25
Фигейредо
9
Пентек
5
Хойер
3
3
5
Хойер
7
Сауэр
7
7
7
Сауэр
17
Минчев
28
28
17
Минчев
17
Абид
36
Карцев
36
Карцев
17
Абид
6
Ильхан
4
Эргюн
4
Эргюн
6
Ильхан
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
25
Фигейредо
19
Кени
19
Кени
25
Фигейредо
Остались в запасе
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
13
Tarik Ãetin
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Ризеспор - Истанбул Башакшехир
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Mert Guzenge, Turkey
Стадион:
Чайкур Диди
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