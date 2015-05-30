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Бруно Телес
Статистика
Бруно Телес - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1986 (40), Альворада
#6 | Защитник
183 см | 75 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
20
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химик
0 : 3
30.05.2015
Крылья Советов
45' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
1 : 0
22.03.2015
Анжи
1' - 54'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
0 : 0
18.03.2015
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2 : 1
14.03.2015
Cибирь
1' - 90'
13'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
18.11.2014
Тосно
66' - 90'
77'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Томь
1 : 0
14.11.2014
Крылья Советов
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
2 : 1
08.11.2014
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5 : 3
19.10.2014
Сахалин
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
0 : 1
11.10.2014
Крылья Советов
1' - 90'
6'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
1 : 1
05.10.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Оренбург
0 : 1
29.09.2014
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
1 : 1
20.09.2014
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волга
0 : 4
13.09.2014
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
07.09.2014
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Анжи
2 : 1
24.08.2014
Крылья Советов
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Крылья Советов
1 : 1
17.08.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
0 : 2
10.08.2014
Крылья Советов
1' - 90'
41'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
2 : 1
03.08.2014
Тюмень
1' - 90'
23'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тосно
1 : 0
27.07.2014
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2 : 1
19.07.2014
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сокол
0 : 1
12.07.2014
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Крылья Советов
0 : 0
06.07.2014
Химик
1' - 90'
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